«Финансовый» вице-мэр Екатеринбурга стал замминистра экономики

Новым замминистра экономики и территориального развития Свердловской области назначен Андрей Корюков.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, соответствующий указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым.

Напомним, Андрей Корюков работал в мэрии с 1997 года в должностях зампредседателя комитета по экономике, замначальника финансово-бюджетного управления, руководителя финансово-бюджетного управления екатеринбургской администрации. После ухода Александра Высокинского в областное правительство в марте 2016 года Андрея Корюкова назначили на его должность – замглавы екатеринбургской администрации по стратегическому планированию, финансам и вопросам экономики.

Замещать Корюкова в мэрии пока будет руководитель городского департамента финансов Анна Турунцева.

Екатеринбург, служба информации

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