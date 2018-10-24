Погубивший пассажира нетрезвый водитель приговорен к 3,5 годам колонии

В Асбесте вынесен приговор водителю, который сел за руль пьяным и попал в ДТП, в результате чего погиб человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, 27 мая 2018 года около 04:35 местный житель Павел Горбатов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «Ниссан Санни», в машине был пассажир. Несмотря на то что скорость на этом участке дороги была ограничена до 60 км/ч, водитель разогнал машину до 91 км/ч, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир получил травмы, не совместимые с жизнью.

Асбестовский городской суд назначил Павлу Горбатову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Асбест, служба информации

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