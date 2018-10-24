В Екатеринбурге стагнация рынка офисной недвижимости – 18 % площадей пустуют

Самые дорогие офисные здания Екатеринбурга начали избавляться от простаивающих площадей. Как сообщили «Новому Дню» в Уральской палате недвижимости, сейчас уровень вакантных помещений в бизнес-центрах класса А составляет 15 %, тогда как год назад этот показатель доходил до 25 %. При этом немного подросла ежемесячная арендная ставка в таком типе недвижимости. Среднее значение – 1 280 рублей за квадратный метр, что выше на 2 % уровня цен третьего квартала 2017 года.

Однако в целом ситуация на рынке почти не изменилась. Офисный фонд Екатеринбурга насчитывает около 2,8 миллиона квадратных метров, но качественные помещения, пригодные для аренды, составляют 950 тысяч «квадратов» – и из них порядка 18 % находятся в простое. Арендные ставки офисников класса В и С подешевели, но незначительно. Самым заметным изменением за год стало повышение цены при продаже офисов категории «В плюс» – в среднем 82 тысячи рублей за квадратный метр, что больше на 6 %, чем в прошлом году. В классе С показатель составил 51 тысячу за «квадрат».

«Надо учитывать, что цены предложения мало что значат для рынка. Офисные площади продаются достаточно плохо, потому что как объект инвестиций они не слишком привлекательны.

Рынок аренды офисов находится в лучшем положении, но с учетом макроэкономических факторов условия для развития бизнеса сейчас не столь благоприятны. Отсюда и процент пустующих площадей», – рассказал «Новому Дню» аналитик УПН Константин Октаев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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