Носов анонсировал прямые рейсы из Екатеринбурга в Магадан

Бывший мэр Нижнего Тагила, губернатор Магаданской области Сергей Носов, который был назначен врио главы региона полгода назад, а в сентябре выиграл выборы, дал интервью РИА «Новости». В нем он рассказал, в частности, о транспортной доступности Колымы. По его словам, регион «заявляется сейчас в Министерство транспорта РФ на дополнительные маршруты».

«В частности, работаем с «Уральскими авиалиниями» над маршрутом Магадан – Екатеринбург, заявляем его как один из основных. По предварительной договоренности, рейс может открыться в марте. Рассчитываем на федеральную субсидию, стоимость билета должна быть приемлемой», ‒ сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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