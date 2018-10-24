Уральские хирурги-гинекологи в прямом эфире проведут сложные операции

На этой неделе в Москве пройдет V Междисциплинарный форум с международным участием, посвященный заболеваниям гинекологического профиля. В нем примут участие больше 2 500 врачей из разных стран. С 25 по 27 октября пройдут клинические секции, мастер-классы, круглые столы и юридические консультации.

Уральские врачи также примут участие в форуме ‒ в частности, они проведут несколько операций в Екатеринбурге, которые будут транслировать для участников мероприятий в режиме онлайн. Причем впервые картинка будет дана в HD-качестве. Одно из вмешательств по поводу патологии шейки матки проведет Екатерина Нефф. Операция состоится 26 октября. Еще одна запланирована на следующий день, 27 октября ‒ известный уральский хирург, доктор медицинских наук Евгений Глухов проведет операцию по эстетической гинекологии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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