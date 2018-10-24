Гордума Екатеринбурга демонстрирует новую кадровую политику: «Раз не посадили – значит, достойный»

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга сегодня заслушала представление одного из вероятных претендентов на пост руководителя муниципальной счетной палаты. Перед депутатами выступил бывший заместитель начальника Уральского окружного управления материально-технического снабжения МВД России, полковник в отставке Андрей Парунин. Его кандидатуру предложил спикер думы Игорь Володин. Свой выбор он объяснил фразой: «В органах МВД мне рекомендовали его как порядочного человека».

Напомним, две недели назад бывший глава счетной палаты Алексей Бубнов стал вице-мэром по вопросам транспорта и благоустройства администрации города. На данный момент и.о. председателя контрольно-ревизионного органа является Максим Топорков. В аппарате думы отметили, что срок выдвижения претендентов на место руководителя счетной палаты истекает 29 октября. При этом документы на выдвижение Парунина еще не поступали в юридический отдел, поэтому он не может быть представлен официально в качестве кандидата.

Однако часть депутатов настояли на том, чтобы заслушать приглашенного гостя на заседании комиссии вне повестки. Андрей Парунин кратко пересказал свою биографию: родился в Екатеринбурге, окончил Высшую школу милиции, с конца 90-х работал в Уральском окружном управлении материально-технического снабжения МВД. Основной его деятельностью было участие в финансовой ревизии органов внутренних дел, также он проверял эффективность использования бюджетных средств. Отвечая на вопросы депутатов, Парунин отметил, что по материалам его проверок возбуждались уголовные дела, а в его введении находился контроль средств в размере 1 миллиарда рублей. При этом экс-силовик не смог внятно ответить, какие стратегические задачи будет выполнять счетная палата Екатеринбурга, если он получит руководящую должность.

Тем не менее в поддержку Парунина высказались сразу несколько народных избранников. Самая любопытная характеристика поступила от справедливоросса Александра Колесникова. «Я знаю его еще по прошлой жизни, из 90-х. Человек проработал в должности ревизора 20 лет. Место хлебное. Уже то, что его не посадили, говорит о том, что это человек достойный. В нашей стране в такой должности все возможно, а он дослужился до полковника», – закончил под общий смех в зале депутат.

Спикер думы Игорь Володин заявил, что советовался с руководством ГУ МВД по поводу кандидатуры Парунина, и более достойных претендентов ему не встречалось.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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