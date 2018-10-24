В областном избиркоме произошли кадровые перемены

В Свердловской областной избирательной комиссии сегодня произошли некоторые кадровые изменения и перестановки.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, вместо Марины Обрубовой, которая недавно была назначена заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства, заместителем председателя облизбиркома стал его секретарь – Владимир Райков. Место самого Райкова занял заведующий правовым отделом избиркома Игорь Буртов.

Что касается самого председателя Валерия Чайникова, которого, по слухам, ждет перевод в аппарат губернатора, то он пока работает на своем месте и намерения покинуть его не высказывает.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.10.18

Гордума Екатеринбурга демонстрирует новую кадровую политику: «Раз не посадили – значит, достойный». / Сергей Шнуров рассказал в стихах о своей женитьбе на дочери топ-менеджера УГМК. / Дополнительные миллиарды для конгресс-центра объяснили требованиями ФСО. Конечная сумма трат неизвестна. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»