Екатеринбургский гимназист победил в международном конкурсе изобретателей – с прибором, который поможет людям после инсульта (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургский гимназист победил на международной выставке молодых изобретателей, которая прошла в столице Индии Дели. Даниил Новик стал золотым призером благодаря своему проекту «Нейк-адаптивный нейротренажер», который способен помочь в реабилитации пациентам, пережившим инсульт. Подробности – в материале «Нового Дня».

Нейк-адаптивный нейротренажер

Даниил Новик рассказывает, его прибор способен помочь людям, которые пережили инсульт. Тренажер предназначен для восстановления мышечной активности и мелкой моторики у пациентов. Программно-аппаратный комплекс состоит из перчатки, на которой стоят датчики, считывающие показатели. «Пациент надевает перчатку. С помощью магнитов крепится к роботизированной руке. С помощью голосовой команды происходит активация роборуки, и она начинает сжимать пальцы пациента. И мы развиваем нервную чувствительность после тяжелых случаев инсульта, пока пациент самостоятельно не может сгибать пальцы», – рассказывает юный изобретатель.

Екатеринбургский одиннадцатиклассник из гимназии № 202 говорит, его проект развивался около полутора лет. Идея появилась после работы по созданию адаптивных роботов, которые обладали системой для наблюдением за состоянием здоровья. В данном виде прототип существует полтора месяца, рассказывает Даниил.

Вместе с тренажером молодой человек разработал специальную компьютерную игру, которую можно пройти, выполняя специальные реабилитационные упражнения. «В том случае, если прибор не станет нужным, – я не планирую сдаваться. Я планирую использовать мое устройство не только в нейрореабилитации, но и в управлении техническими объектами. Это тоже перспективная область – управление коллаборативными роботами, индустриальными объектами», – рассказал Даниил.

Впрочем, екатеринбургские эксперты заинтересовались разработкой гимназиста. По словам специалистов в сфере медицины, подобная лечебная физкультура способствует появлению новых нейронных связей в коре головного мозга. Таким образом, можно по большей части восстановить трудоспособность, подчеркивают эксперты.

Кандидат медицинских наук Андрей Жиляков говорит, что главный минус тренажера – глухая перчатка. По словам эксперта, лучше будет, если вместо неё юный изобретатель приспособит специальные фиксирующиеся кольца. «С таким прибором пациент может находиться вне стен стационара. В нем может быть задана программа, с которой пациент будет работать дистанционно. В больницах есть медицинские приборы, но их стоимость достаточно высока», – поясняет Жиляков.

По словам специалистов, прибор нужно доработать. После тренажер должен пройти клинические испытания и зарегистрироваться, как медицинское изделие. На этот путь у Даниилы Новика уйдет не меньше шести лет, говорят эксперты.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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