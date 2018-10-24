Два человека погибли и три были ранены в ДТП между легковушкой и автобусом (ФОТО)

Жуткое ДТП случилось сегодня в Каменском округе у села Травянское.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, автобус «Богдан» столкнулся с легковым автомобилем. В автобусе находились 22 человека, пострадавших среди пассажиров нет.

Из разбитого легкового автомобиля спасателям пришлось доставать пострадавших с помощью гидравлического инструмента. По данным портала ku66.ru, в легковом автомобиле погибли на месте два пассажира, водитель и еще два пассажира госпитализированы с тяжелыми травмами.

Движение на трассе свободно. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 24.10.18

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