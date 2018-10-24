В Екатеринбурге до сих пор подводят итоги ЧМ: нашлись недовольные фан-зоной и лаптями на Плотинке

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга подвела итоги Чемпионата мира по футболу спустя четыре месяца после его завершения. Впечатления депутатов оказались противоречивыми: они похвалили мэрию за тщательную подготовку к большому событию, но увидели изъяны в организации развлечений для туристов и в работе с наследием мундиаля.

С докладом перед депутатами выступила и.о. начальника комитета Анна Байчибаева. Она отметила, что самым сложным испытанием для администрации была подготовка перекрытий возле Центрального стадиона на время ЧМ, так как пришлось вести переговоры с большим количеством социальных учреждений и собственников в жилых домах. Однако эта часть работы, как и остальные организационные моменты, были выполнены на сто процентов, заявила сотрудница мэрии.

Но депутаты все-таки нашли недостатки. Первым выступил председатель комиссии Алексей Вихарев. «В мой адрес поступило обращение от 400 жителей улиц Ткачей, Луначарского, Большакова, Машинная. Они сетуют, что была неправильно организована работа фан-зоны в парке Маяковского, было много грязи и шума», – заявил депутат. Претензии горожан, с его слов, касались расположения сцены, звук от которой расходился не в сторону лесного массива, а в сторону улицы Ткачева, поэтому «от децибел дрожали оконные стекла в жилых домах». В связи с этим Вихарев предложил не утверждать вопрос об итогах ЧМ.

Анна Байчибаева в ответ заметила, что в обращении изложена недостоверная информация. «Когда шла трансляция матча, звука от нее не было слышно даже в парке. Проблема с содроганием окон от децибел могла возникнуть, когда начиналась музыкальная программа на площадке. Но этот момент был просчитан, и все развлекательные мероприятия в фан-зоне завершались к 23.00», – парировала чиновница.

Депутат Константин Киселев заметил еще один промах властей. По его мнению, организаторы не продумали городские маршруты иностранных туристов до и после матчей. «Кто бы мог подумать, что у нас прославится «Американка»? А в это время Плотинка стояла пустая, там был ужасный павильон с лаптями, куда заходили только соотечественники «чисто поржать». Я точно знаю, что иностранцы искали развлечений. Сам видел, как на улице Вайнера сидела бабушка с балалайкой и зарабатывала себе копеечку. Почему нельзя было там же организовать самодеятельность?», – эмоционально выступил депутат.

Как встречали болельщиков на Плотинке

Анна Байчибаева отметила, что в мэрии просчитывали потоки людей на Вайнера, и именно поэтому там не было концертов – чтобы не создавать заторы в толпе. В целом, по ее мнению, самым важным уроком ЧМ стал вопрос дальнейшей эксплуатации площадок, созданных к мундиалю. В этом плане город не испытывает существенных проблем, заявила докладчица.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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