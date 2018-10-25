В Свердловской области живет больше всего доноров крови в России

Свердловчане стали самыми активными в России по донорству крови. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских в своем фейсбуке. По данным парламентария, в регионе живет порядка 30 тысяч почетных доноров ‒ это самый большой показатель в стране. На втором месте ‒ Подмосковье с 28 тысячами, а на третьем ‒ Нижегородская область с 26 тысячами.

Напомним, жители Екатеринбурга могут сдавать кровь в Областной станции переливания крови на улице Пальмиро Тольятти и на станции переливания ФМБА на улице Соликамской. По данным обоих медучреждений, в настоящий момент требуются все группы крови.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

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