Гаишники устроили погоню за пьяным лихачом и попали в ДТП

В Екатеринбурге накануне вечером произошла погоня со стрельбой. Инцидент случился на улице Димитрова. Сотрудники ДПС обратили внимание на «Ниву», водитель которой не захотел останавливаться по требованию полицейских, и устроили за ним погоню ‒ с сиреной и мигалками. Однако автолюбитель все же пытался скрыться, свернул на автозаправку, где допустил столкновение с патрульной машиной, преследовавшей его, и попытался скрыться на автомобиле в лесу. Но полицейские открыли огонь.

Фото предоставлено Валерием Горелых

«Предупредительный выстрел в воздух, к сожалению, не повлиял на обстановку. Оставшийся боекомплект сотрудники ГИБДД потратили прицельно по колесам. В результате гонщика задержали на улице Грибоедова. Им оказался предприниматель 1981 года рождения, у него имелись явные признаки опьянения», ‒ рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото предоставлено Валерием Горелых

Водитель отказался проходить медосвидетельствование, кроме того, у него не оказалось полиса ОСАГО. За эти и другие правонарушения в отношении него составили протокол сразу по пяти административным статьям. Материалы дела уже направлены в суд.

Екатеринбург, Елена Сычева

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