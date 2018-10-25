Новым вице-мэром по экономике Екатеринбурга стала Марина Андрусь

Новым заместителем главы Екатеринбурга по вопросам экономики и финансам стала Марина Андрусь. Сегодня ее в качестве преемницы представил депутатам бюджетной комиссии Андрей Корюков, ранее занимавший эту должность.

Корюков отметил, что с сегодняшнего дня работает заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области. Однако поскольку именно он готовил проект бюджета Екатеринбурга на 2019 год, то выразил желание присутствовать на всех заседаниях думы, посвященных бюджету, и поддержать Марину Андрусь в новой должности. Ранее Марина Андрусь возглавляла комитет стратегического планирования в администрации Екатеринбурга, в том числе курировала проект «Большой Екатеринбург». С 2013 года работала замначальника департамента экономики мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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