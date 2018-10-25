В Горном выбрали нового ректора

В Горном университете прошли выборы ректора. По итогам голосования на конференции работников и студентов на пост был назначен Алексей Душин, который с августа 2017 года, когда в отставку был отправлен Николай Косарев, исполнял обязанности руководителя вуза. Как сообщили в пресс-службе УГГУ, за него отдали свои голоса 87 из 104 делегатов.

«В течение трех рабочих дней решение конференции будет передано в министерство науки и высшего образования РФ. Вступить в должность избранный ректор сможет только после издания официального приказа», ‒ сказали в пресс-службе вуза.

Душин ‒ доктор экономических наук. По его словам, вуз должен «в ближайшие пять лет стать ведущим инженерным университетом с инжиниринговым центром для подготовки кадров для промышленности региона».

«Мы будем готовить специалистов для горно-металлургической, строительной и машиностроительной отраслей, а также участвовать в научно-технологических проектах за счет создания кластерной структуры, которая обеспечит тесную связь между образованием, наукой и производством», – приводит его слова пресс-служба вуза.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

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