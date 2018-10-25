Свердловские депутаты Госдумы мигрируют из комитета в комитет

Сразу два депутата Госдумы, избранных от Свердловской области, приняли решение о переходе из одного профильного комитета в другой.

Как написал в своем фейсбуке эсер Дмитрий Ионин, он вышел из комитета по жилищной политике и ЖКХ и перешел в комитет по транспорту и строительству, заместителем председателя которого является еще один свердловчанин – Сергей Бидонько. «Работу по решению проблем в сфере ЖКХ не оставляю, просто расширяю поле для работы», – уточнил Ионин. Он также сообщил, что одновременно в покинутый им комитет по ЖКХ перешел из комитета по экономической политике и промышленности свердловский либерал-демократ Игорь Торощин.

Ранее в этом комитете у свердловчан было самое большое представительство. В его состав входят Алексей Балыбердин и Андрей Ветлужских. Андрей Альшевских раньше работал в том же комитете, но потом перешел в комитет по регламенту и контролю. Николай Езерский состоит в комитете по безопасности и противодействию коррупции, Максим Иванов – по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных организаций, Лев Ковпак – по бюджету и налогам, Павел Крашенинников – по законодательству, Зелимхан Муцоев – по международным делам, Александр Петров – по охране здоровья, Сергей Чепиков – по физкультуре и спорту, Данил Шилков – по финансовому рынку.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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