В «Тихвине» идут обыски у самого богатого кузбасского депутата; это может быть связано с делом «Зимней вишни»

В Екатеринбурге сегодня утром прошли обыски в квартире Евгения Мордовина ‒ депутата городского совета Кемерова. Сообщается, что силовикам пришлось выламывать дверь, чтобы попасть в квартиру парламентария. По некоторым данным, спецоперация может быть связана с расследованием уголовного дела о мартовском пожаре в кузбасском торговом центре «Зимняя вишня».

Отметим, что Евгений Мордовин по итогам 2017 года стал самым богатым депутатом кемеровской гордумы. Он заработал 204,5 млн рублей, в собственности у него квартира площадью 170,9 кв. м, два гаража, 16 нежилых помещений, два вспомогательных помещения, 206 парковочных мест, автомобили BMW 630-CL и Porsche Macan S, снегоход Arctic Cat T50.

Мордовин, десять лет проработавший во главе инвестиционно-строительной компании «Програнд», в 2016-м стал заместителем директора по капстроительству УК «Кузбассразрезуголь», а в 2017-м перешел на пост главы «Екатеринбургского мукомольного завода», дочернего предприятия УГМК. «Данные следственные и оперативные действия правоохранительных органов не связаны с девелоперскими проектами ООО «ЕМЗ» в Екатеринбурге», ‒ сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

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