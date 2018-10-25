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Четверг, 25 октября 2018, 14:48 мск

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Для депутатов гордумы провели сеанс ликвидации финансовой безграмотности

Первая неделя работы комиссий гордумы Екатеринбурга показала любопытную практику. Приглашенные чиновники мэрии проводят ликбезы для депутатов, чтобы минимизировать количество некомпетентных, а порой и просто глупых вопросов на будущих заседаниях думы.

Так, сегодня народные избранники заслушали большую лекцию о бюджетном устройстве Екатеринбурга от бывшего руководителя финансового блока мэрии Андрея Корюкова. Чиновник получил должность замминистра в областном правительстве, но не спешит расставаться с городской думой. Депутатам он пообещал присутствовать на всех заседаниях, посвященных проекту бюджета-2019, чтобы оперативно давать нужную информацию.

Правда, депутатское любопытство взяло вверх уже при обсуждении итогов исполнения городского бюджета за 6 месяцев 2018 года. Например, Михаил Вечкензин заинтересовался, сколько городской бюджет тратит денег на муниципальные предприятия – оказалось нисколько. Корюков пояснил, что мэрия выполняет только ведомственные функции и не имеет права финансировать МУПы, которые ведут деятельность по получении прибыли. Другой депутат заявил, что бюджет Екатеринбурга выглядит слишком социальным: «Мы скоро так досоциальничаем, что скоро будет негде и не в чем жить. Нужно больше закладывать на сферу ЖКХ».

Остальные избранники спрашивали о низких показателях выполнения муниципальных программ за первое полугодие. В ходе дискуссии выяснилось, что речь идет о сезонных работах, которые оплачиваются осенью, поэтому окончательные цифры появятся к концу года.

Вспомнили депутаты и о том, что область пообещала дополнительные миллиарды Екатеринбургу. Но сотрудники финансового департамента попросили набраться терпения и дождаться проекта сверстанного бюджета на следующий год. «Нулевое чтение» документа в думе запланировано на начало ноября. Корюков пообещал депутатам предоставить подробную презентацию бюджета-2019, и его предложение горячо поддержали. «Если долго читать все это, можно уснуть», – высказался один из новичков депутатского корпуса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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