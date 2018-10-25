Все-таки Кабец. Депутаты Первоуральска выбрали нового мэра

В Первоуральске на сегодняшнем заседании городской думы местные депутаты выбрали нового главу города. Из 25 человек 23 проголосовали за кандидатуру Игоря Кабеца, который с апреля, после отставки Валерия Хорева стал исполняющим обязанности мэра.

Напомним, как уже писал «Новый День», помимо него в конкурсе принимали участие замглавы по социальным вопросам Александр Анциферов, замначальника службы безопасности ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» Андрей Мурзин, старший менеджер проектов в ООО «Прософт-Системы» Максим Петухов и замдиректора в ООО «Первоуральская индустриальная компания Ирина Якупова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

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