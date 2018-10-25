Уральский индастриал: как собирают вагоны (ВИДЕО)

Мировой рекорд по вагоностроению принадлежит Уралу – корпорация УВЗ за время своего существования выпустила более 1,1 миллиона вагонов. В среднем их выпускается 60 штук в день.

Industial на УВЗ

РИА «Новый День» побывал в закрытом цехе Уралвагонзавода, где идет производство. Это корпус двойного назначения, с момента его создания предполагалось, что он может быстро перепрофилироваться на выпуск военной техники – так и произошло в годы Великой Отечественной войны. Сейчас здесь делают мирную продукцию.

Журналистам показали, как собирают полувагон 12-132, на сегодняшний день один из самых популярных, их заказывают железные дороги России, стран СНГ и Прибалтики. В цехе проходит холодная обработка сортового металла колкой и резкой, сварка полукомплектов, закладка швеллеров, сборка рам и металлических каркасов. Рабочие выковывают из болванки оси колесных пар. Работает единственный в России кантователь вагонов – устройство, которое переворачивает их – его придумали работники завода.

Горячий металл и суровые уральские рабочие – зарисовки из цеха УВЗ смотрите на канале РИА «Новый День».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

«Будут сидеть 10-15 человек и получать наши с вами денежки», – эксперты об идее создать в области агентство по привлечению инвестиций. / Мэрия Екатеринбурга может купить четыре модных трамвайных вагона от УВЗ. / Застройщик Академического ищет проектировщика набережной Патрушихи. Читать дальше

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