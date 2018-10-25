«Уральские авиалинии» удваивают количество рейсов из Екатеринбурга в Тбилиси

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 4 ноября вводит дополнительные полеты на направлении Екатеринбург – Тбилиси. Регулярные рейсы в Грузию будут выполняться четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, минимальный тариф для пассажиров составит от 54 евро (или от 4 041 рубля по актуальному курсу валют) в одну сторону. Перелет из Екатеринбурга в Тбилиси занимает 3 часа 20 минут.

В 2018 году Грузия пользуется огромной популярностью у российских туристов. По данным национальной администрации туризма, за 9 месяцев республику посетило свыше 1,3 миллиона граждан РФ, что является рекордом за последние 12 лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

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