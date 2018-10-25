Команда ЕВРАЗа на чемпионате рабочих hi-tech-профессий WorldSkills: «В 2024 году инженерия возродится» (ФОТО)

Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа в пятый раз принимают участие в чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который проходит с 24 по 28 октября в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

По информации Управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ», в состав команды вошли 35 участников и 33 эксперта.

Как подчеркнула в ходе общения с прессой вице-президент по персоналу ЕВРАЗа Наталья Ионова, подобные чемпионаты меняют стереотипы о представителях рабочих профессий: «Чемпионат – это, конечно, очень серьезная демонстрация новых граней рабочей профессии, что очень важно. Сейчас огромное количество труда автоматизировано. Очень много цифровых технологий, роботизации. В металлургию приходят новые направления. Сегодня мы понимаем, что для решения этих задач нужны люди нового типа, мыслящие, интересующиеся. Мы видим интерес школьников, горящие глаза наших сотрудников и понимаем, что наша индустрия продолжает жить и развиваться».

Между тем в этом году работники ЕВРАЗа ведут борьбу за победу в 12 компетенциях: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Обработка листового металла», «Неразрушающий контроль», «Инженерный проектирование», «Реверсивный инжиниринг», «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн CAD», «Электромонтаж «Юниоры». В соревнованиях по четырем компетенциям сотрудники компании принимают участие впервые.

«У нас в этом году и в следующем запланирован большой объем инвестиций в развитие производства. Мы обновляем оборудование, ставим новые станки. Мы понимаем, что для его обслуживания нужны люди с мультикомпетенциями. Не просто с определенным знанием, а с добавленным. И, конечно, мы пытаемся через участие здесь понять, что происходит у других крупных компаний. Найти для себя правильный нетворкинг.

Читала недавно про поколенческие теории и есть гипотеза, что в 2024 году тренд будет в возрождении инженерии. Что люди вновь начнут изучать металлы, особенности их изготовления, новые технологические сплавы. Она, скорее всего, действительно реализуется», – отметила также Наталья Ионова.

Остается добавить, что ЕВРАЗ представил интерактивный стенд для гостей мероприятия. Посетители могут фотографироваться в проекции 3D на фоне цехов ЕВРАЗ НТМК и карьера ЕВРАЗ Качканарского ГОКа, а также отправить себе на электронную почту снимки, сделанные в режиме буллет-тайма.

В фотозоне любой желающий может надеть спецодежду ЕВРАЗа, также сфотографироваться и получить моментальное изображение. Каждый участник, разместивший в социальных сетях фото с хештегом #EVRAZWS2018, получит подарок от компании.

Екатеринбург, служба информации

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