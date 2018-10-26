В Екатеринбурге ограбили немецкого дипломата

В Екатеринбурге неизвестные ограбили немецкого дипломата. У представителя генконсульства ФРГ похитили сумку с деньгами в дверях бизнес-центра на Малышева, 51.

В пресс-службе полиции Екатеринбурга подтвердили факт ЧП, однако не стали уточнять личность жертвы. «Было совершено открытое хищение, у гражданина похищено личное имущество, возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж», полиция расследует», ‒ сообщили «Новому Дню» в ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.18

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