Свердловским манси купят снегоход и электрогенератор за счет бюджета

Свердловские власти ответили на претензии Агентства по делам национальностей о нерасходовании бюджетных средств, выделенных Федерацией, на помощь коренным и малым народам.

Напомним, регион получил из казны 138,9 тысячи рублей. Эти деньги все же будут потрачены, пишет на своей странице в фейсбуке депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ответ за подписью губернатора Евгения Куйвашева.

В документе сказано, что эти деньги пойдут на оплату путевок для детей манси – в ближайшие школьные каникулы их отправят в санатории. Часть расходов берет на себя областной бюджет. Кроме того, на федеральные, региональные и муниципальные средства для манси купят электрогенератор и снегоход.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.18

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