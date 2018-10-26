Сотрудников екатеринбургского метро проверят на наркотики

Сотрудников екатеринбургского метрополитена проверят на наркотики. Тех, кого поймают на употреблении кокаина или амфетаминов, в тот же день должны будут отстранить от работы.

ЕМУП «Метрополитен» разместил закупку услуги «по проведению предварительного химико-токсикологического исследования (ХТИ) на выявление наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов» для своих работников. Проверить должны 250 человек. Сотрудники метро для проведения исследований должны будут сдать мочу, клиника будет искать опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин и метадон. Максимальная цена контракта – 372,8 тысячи рублей. Проверка будет проходить на протяжении всего следующего года. Как уточняется в документации, исследование проводят согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2016.

Ранее метрополитен уже публиковал аналогичную заявку на проверку 200 сотрудников метро в этом году. При максимальной цене контракта в 206 тысяч победитель аукциона скинул стоимость до 159 тысяч.

Екатеринбург, служба информации

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