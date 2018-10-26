В Тавде тушат мощный пожар в ангаре, набитом мебелью и пиломатериалами (ФОТО)

В Тавде в эти минуты пожарные борются с огнем в ангаре на улице Матросова. Площадь пожара составляет 1 200 кв. м. «Сложность тушения пожара заключается в том, что здание имеет большую горючую загрузку ‒ пиломатериалы и мебель. Пожарные работают по повышенному номеру сложности «Пожар № 2», ‒ сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По информации ведомства, пострадавших нет. 15 человек самостоятельно выбрались из горящего здания еще до приезда расчетов.

В ликвидации огня задействованы 10 единиц техники, на месте работает 21 пожарный. «Для тушения пожара созданы три боевых участка по периметру здания, в том числе пожарные подают воду на кровлю с пожарной автолестницы», ‒ добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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