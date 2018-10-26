Уральцы могут отследить качество воды с помощью мобильных технологий

В Екатеринбурге и Челябинске начали контролировать качество питьевой воды в режиме онлайн. Мобильные технологии применяются в водоматах компании «Водоробот», установленных в жилых районах.

Речь идет о применении SIM-карт оператора «Мегафон» в телеметрической системе контроля. С их помощью специалисты в режиме реального времени отслеживают основные рабочие параметры каждой станции: объем подготовленной воды, работоспособность фильтров, состояние системы ультрафиолетового обеззараживания. Данные по мобильной сети автоматически поступают на монитор диспетчеру.

«Каждый раз, когда вода из водомата наливается в бутылку покупателя, благодаря телеметрической системе автоматически снимаются показатели ее качества. Если есть несоответствие запрограммированным параметрам, система сообщит об этом в технический отдел. Дистанционно мы видим работу всех установок фильтрации. Чтобы обеспечить жителям городов чистую и доступную по цене воду, мы используем не только лабораторные исследования, но и современные телеком-технологии», – рассказал главный инженер компании «Водоробот» Александр Кондрашкин.

Кроме того, «Водоробот» перевел на онлайн-контроль и весь автопарк специалистов по техническому обслуживанию водоматов. IoT-система «Мегафона» автоматически собирает все данные по автомобилям: определяет местонахождение, скорость, показывает маршрут, уровень и расход топлива, пробег транспортного средства.

«Любой бизнес можно сделать более эффективным. Именно для этого у нас есть технология интернета вещей (IoT). Онлайн-управление автопарком повышает дисциплину и стиль вождения водителей, а онлайн-мониторинг показателей работы техники позволяет своевременно устранять и предотвращать сбои. Свердловский бизнес в лидерах по подключениям таких услуг», – сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» на Урале Инна Смирнова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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