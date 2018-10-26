«Мальчик кричал «Я сам виноват!» – уральский мэр объяснил, почему сбил ребенка и уехал

Глава Верхотурья Алексей Лиханов рассказал, почему уехал с места ДТП, в котором пострадал подросток. По его словам, ребенок заработал легкий синяк, у родителей претензий нет. В полиции, однако, завели дело о причинении вреда здоровью.

ДТП, о котором идет речь, случилось 24 октября, но известно о нем прессе стало только сегодня. Глава Верхотурья Алексей Лиханов на своей машине сбил ребенка и уехал, не вызвав полицию – он сам не отрицает, что дело было именно так. Но указывает: в публикациях СМИ опущены важные детали. «Мальчик сам налетел на машину. У меня не было возможности его увидеть. Он в очках, бежал с какими-то коробками в руках. Налетел на машину, упал. Я включил аварийку, вышел, он кричал «Дяденька, я сам виноват!" Я несколько раз уточнил, все ли с ним в порядке. Он сказал, что да. Я уехал, к тому же торопился. Он с приятелями тоже ушел. Врачи нашли у мальчика синяк. Но я не скрывался, я общался с отцом мальчика – у него ко мне претензий нет», – изложил свою версию событий корреспонденту РИА «Новый День» Лиханов. По его словам, он проходил освидетельствование, в ГИБДД ему выписали протокол за непропуск пешехода. С полицейскими он общался не сразу после аварии, но, говорит Лиханов, ему не выписывали протокол за оставление места ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что инцидент между ребенком и чиновником действительно был. По данным полиции, ребенок на самом деле перебегал дорогу и задел автомобиль, серьезных травм мальчик не получил, водитель состоянием пешехода интересовался. Позже родители привели сына к врачу, а в полиции посмотрели записи с камер наблюдения. «В территориальном ОВД заведено два административных дела по статьям «Причинение легкого вреда здоровью» и «Оставление места аварии», – прокомментировал глава пресс-службы главка Валерий Горелых. Отвечая на вопрос, почему Лиханов говорит только об одном протоколе, Горелых посоветовал водителю обратиться в полицию и прояснить этот момент.

Верхотурье, служба информации

Верхотурье. Другие новости 26.10.18

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