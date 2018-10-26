За 9 месяцев в Свердловской области пересмотрели кадастровую стоимость 406 объектов

Владельцы более чем 400 объектов недвижимости смогли за 9 месяцев этого года добиться пересмотра кадастровой стоимости своей собственности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского управления Росреестра, за это время к ним поступило 762 заявления о переоценке недвижимости, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Рассмотрено 653 заявления, в 406 случаях было принято решение о пересмотре кадастровой стоимости, 64 заявления были возвращены гражданам для устранения недочетов.

Большинство обратившихся – владельцы коммерческой недвижимости, которая попала в в перечень объектов, за которые налог на имущество организаций начисляется на основе кадастровой стоимости. Напомним, в 2014 году в Свердловской области был принят закон, меняющий механизм начисления налога на имущество организаций. После его вступления в силу офисные и торговые центры площадью более 5 тысяч кв. м начали платить этот налог исходя из кадастровой стоимости зданий. Многие владельцы торговых и бизнес-центров почувствовали себя ущемленными и бросились оспаривать кадастровую стоимость своих объектов.

В Росреестре отмечают также, что собственники квартир и жилых домов пока не торопятся оспаривать кадастровую стоимость, так как стоимость таких объектов пока не применяется для налогообложения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.10.18

«Мальчик кричал «Я сам виноват!» – уральский мэр объяснил, почему сбил ребенка и уехал. / Главного перевозчика Екатеринбурга оштрафовали за рекламу интим-салона. / Квест в музее, Хэллоуин на колесах и однодневная выставка – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»