В Екатеринбурге раздавили экскаваторами три тонны винограда и других фруктов (ФОТО)

В Екатеринбурге изъято с продовольственной базы и уничтожено 3,067 тонны санкционки.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском ТУ Россельхознадзора, на этот раз под гусеницы спецтехники попали 308 кг груш, более двух тонн винограда и 600 кг слив. «Вся продукция – неустановленного происхождения, с отсутствием маркировки», – пояснили в надзорном ведомстве.

Всего с начала 2018 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области было изъято и уничтожено около 36,5 тонн запрещенной к ввозу плодоовощной продукции.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.10.18

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