В Екатеринбурге ждут ажиотажа на презентации капсульной коллекции Moschino и H&M

Через две недели, 8 ноября, в российские магазины H&M поступит капсульная коллекция, выполненная совместно с креативным директором бренда Moschino Джереми Скотта. Касулу называют коллаборацией года. В ней будут представлены легинсы, высокие ботфорты, косухи, джинсовые и кожаные платья, и т.д.

Коллекция разработана для мужчин, женщин и даже домашних животных, однако в екатеринбургском H&M в «Гринвиче» представят только женскую линейку.

Как и в прошлом году, когда H&M выпускал совместную линейку с другим брендом ‒ Balmain ‒ в Екатеринбурге ждут большого ажиотажа, несмотря на то, что продажи стартуют в четверг утром. Как рассказывают уральские шопоголики, счастливые обладательницы экземпляров из капсульной линейки до позднего вечера продавали с наценкой брендовые вещи на парковке «Гринвича».

Екатеринбург, Елена Сычева

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