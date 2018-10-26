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Пятница, 26 октября 2018, 18:44 мск

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Под Ивделем с прошлых выходных ищут пропавшего челябинского рыбака

Фото предоставлено ГУ МВД по Свердловской области

Свердловские полицейские разыскивают челябинского рыбака Евгения Белоглазова, который пропал без вести 21 октября. Утром прошлого воскресенья он отправился на лодке вверх по течению реки Пелым. В последний раз его видели возле охотничьей избы в 20 километрах от места старта. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина жег костер на берегу реки.

На рыбалку он отправился на резиновой лодке светло-серого цвета «310 лиман» с мотором sea-pro. Был одет в серую вязаную шапку, темно-серую куртку с оранжевыми вставками на плечах, рукавах и капюшоне, штаны защитного зеленого цвета и черные резиновые сапоги до колен. «Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: +79536090934, +73438622073, +73438622442», ‒ сказали в пресс-службе полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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