Судебные приставы прошли с рейдом по квартирам должников за капремонт (ФОТО)

Накануне вечером судебные приставы первоуральского районного отдела УФССП вместе с представителями фонда капремонта пришли в квартиры должников, которые живут в доме на Ватутина, 72а. По данным взыскателей, в здании проживают 11 неплательщиков.

По информации судебных приставов, местные жители должны выплатить за капремонт от 15 до 30 тысяч рублей. По данным ТК «Интерра ТВ», во время рейда дома застали лишь одну семью должников.

«В одной квартире составили акт описи ареста имущества. В десятидневный срок должник должен будет оплатить, либо имущество это мы забираем. Если у должника сумма больше 10 тысяч и он не оплачивал задолженность в течение двух месяцев – ему выносится постановление об ограничении выезда. Накладывает запрет на регистрационные действия на имущество движимое и недвижимое», – говорит судебный пристав исполнитель первоуральского районного отдела УФССП Елена Ефимова.

По словам представителей регионального фонда капитального ремонта, они начали активно работать по взысканию долгов с середины прошлого года. На сегодняшний день общая задолженность по Свердловской области составляет более 2,5 млрд рублей. «Есть жители, которые считают, что проживают в новостройках и им капитальный ремонт не нужен. Хотя дома включены в программу и по закону они должны делать взносы. Есть до сих пор люди, которые не верят в систему капитального ремонта. Есть те, кто просто не платят и не считают платежи обязательными», – объясняет пресс-секретарь фонда капитального ремонта по Свердловской области Евгения Гирш.

Первоуральск, служба информации

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