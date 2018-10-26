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Пятница, 26 октября 2018, 18:43 мск

Новости Екатеринбург

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В Академическом устраняют аварию, из-за которой район остался без воды

В Екатеринбурге в микрорайоне Академический произошла коммунальная авария, из-за которой сегодня днем началось отключение горячей и холодной воды. ЧП произошло на сетях поставщика, сообщили в управляющей компании «Академический».

Работы по устранению аварии и ее последствий идут, по предварительным данным, ситуация должна стабилизироваться к завтрашнему утру. По сообщениям местных жителей, некоторые успели набрать воду до ее отключения ‒ те, кто получил СМС об аварии, другие скупают бутилированную воду в магазинах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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