В Екатеринбурге снесут главный дом «городка милиции»

В Екатеринбурге все-таки снесут здание, которое строилось для «элиты» милиции – двухподъездную шестиэтажку на улице Чапаева, 14/4. Договор с подрядчиком уже заключен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Екатеринбурга и ООО «Профтехстрой» подписали договор о сносе шестиэтажки на улице Чапаева – сведения об этом сегодня были размещены на сайте госзакупок.

Этот дом – часть милицейского городка на Чапаева, он строился как «элитный» корпус для высшего офицерского состава милиции. Комплекс строили в 30-х годах прошлого века, сейчас эти здания сильно обветшали. Дом на Чапаева 14/4 давно расселен, в последние годы там обитают бомжи. Общественники пытались добиться, чтобы здание признали объектом архитектурного наследия, но этого не произошло.

Здание будут разбирать экскаватором и гидроножницами. В документации есть пункты о необходимости оградить здание перед началом работ, вынести все сети и т.д. Помимо демонтажа здания, подрядчик должен будет убрать мусор и восстановить нарушенное благоустройство. Точные сроки сноса в документации не обговариваются, уточняется лишь, что работы должны начаться не позднее 7 дней с момента, как заказчик уведомит об этом подрядчика, на снос дается максимум 40 дней.

Стоимость работ составляет почти 10,5 миллионов рублей. Закупка проводилась как у единственного поставщика – для предотвращения угрозы аварийной ситуации, как указано в заявке. Это здание планировалось к сносу еще в 2014 году, тогда демонтаж отложили. В 2017 году Управление капстроительства заплатило 315 тысяч за проект сноса – эту закупку так же проводили как у единственного поставщика.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.18

В Академическом устраняют аварию, из-за которой район остался без воды. / ЧОПы не уйдут из школ: Росгвардия будет отвечать только за тревожные кнопки. / Студенты УрФУ отметили 98-летие университета многотысячным хороводом (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»