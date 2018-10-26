К 100-летию ВЛКСМ: за что выгнали из комсомола разведчика Кузнецова и кто в тюрьме вышивал крестиком (ФОТО)

Множество ранее неизвестных фактов из истории комсомола открылось сегодня на выставках, приуроченных к 100-летию со дня основания этой организации. Были рассекречены детали, о которых раньше широкой общественности не сообщалось.

Как рассказал РИА «Новый День» куратор выставки в Музее истории Екатеринбурга Сергей Скробов, 95% экспонатов выставлены впервые. Самый старый артефакт, связанный с уральскими комсомольцами – это вышивка крестиком, сделанная в 1918 году комсомолкой Александрой Лошагиной. Скромное рукоделие примечательно тем, что девушка создала его, сидя в тюрьме на улице Репина, куда ее бросили захватившие город колчаковцы.

Письменных памятников эпохи Гражданской войны в городе сохранилось не очень много. Но те, что есть, способны дать ключ к пониманию эпохи. В Центре документации общественных организаций Свердловской области на ул. Пушкина, 22, где тоже открылась выставка к 100-летию ВЛКСМ, выложено обращение к комсомольцам, призывающее их защитить советскую власть с оружием в руках. «Злейший враг рабочего класса, царский генерал Деникин, при поддержке капиталистов всех стран, старается задушить нашу молодую Советскую республику и подбирается к сердцу ее – Красной Москве, – говорится в обращении к комсомольцам Екатеринбургской губернии. – Всероссийский съезд нашего Союза постановил начать мобилизацию членов Союза от 16 лет, как юношей, так и девушек в качестве сестер милосердия и политработников на Южный фронт». После окончания Гражданской войны задачи меняются, что также отражено в архивных документах: в 1925 году приоритетами комсомола стало получение профессионального и высшего образования, а также борьба с детской беспризорностью.

Комсомольцы проводят субботники в поддержку детских домов и устанавливают над ними культурное шефство, а также едут в крупные города учиться. Затем эпоха снова меняется. Суровое время репрессий 1937 года прошлось по уральскому комсомолу, не разбирая былых заслуг. В докладе из архивов ЦДОО сообщается, что за июнь, июль и август в 30 райкомах исключены из комсомола 206 «врагов народа и их пособников». «Разоблачали и изгоняли из комсомола врагов народа и их приспешников, а также изгоняли из руководства негодных людей, бездельников и политических ротозеев. Снято с работы секретарей райкомов и горкомов за связь с врагами народа – 24 человека, 11 человек из них исключены из комсомола и партии. Сняты с работы за бытовое и политическое разложение и развал работы 13 секретарей райкомов и горкомов ВЛКСМ», – говорится в документе.

Как рассказал Сергей Скробов, среди пострадавших оказалась даже первый председатель Уральского окружного комитета комсомола, участница Гражданской войны, дочь участника расстрела семьи Романовых Римма Юровская, которая за сочувствие троцкистам 10 лет провела за решеткой. Полностью реабилитирована (к счастью, еще при жизни), она была только при Хрущеве, когда ее именем даже назвали улицу (сейчас это улица Высоцкого). Сегодня в Музее истории Екатеринбурга впервые выставлена картина свердловского художника Бушуева, изображающая встречу Ленина с первыми уральскими комсомольцами – Риммой Юровской и ее товарищами.

В это сложно поверить, но в период «больших чисток» из комсомола был исключен и будущий легендарный советский разведчик Николай Кузнецов. Причина в том, что, хоть к нему самому и не было претензий, его семья с точки зрения НКВД была небезупречна: одно время его отец работал на белых.

В годы Великой Отечественной войны молодежь Урала работала на победу и на фронте, и в тылу. В 1941 году молодые уральцы начали сбор денег на создание танковой колонны «Свердловские комсомольцы». В архивной справке указано, что больше всех – 123 тысячи рублей – собрали комсомольцы Сталинского района Свердловска (ныне – микрорайон Уралмаш). На выставке в ЦДОО можно увидеть как отчеты об этом, так и данные о числе комсомольцев, ушедших добровольцами на фронт – их количество исчисляется тысячами.

Послевоенные годы уральского комсомола были ознаменованы в основном стройками – так, один из новейших экспонатов ЦДОО – стройотрядовская курточка бывшего ректора УПИ Станислава Набойченко. Примерно в те же годы, когда будущий ректор носил ее, в городе появился памятник уральскому комсомолу – и ныне стоящий на Вознесенской Горке. Его автор, скульптор Петр Сажин, не сразу пришел к именно такому образу персонажей. Первоначально он обдумывал возможность изваять юношу в красноармейской шинели и буденовке. «Черновик» этого решения, миниатюрная скульптура красноармейца в такой же позе, что и комсомолец из известного памятника, также выставлен сегодня в Музее истории Екатеринбурга.

Кстати, далеко неслучайно, что этот памятник стоит именно на Вознесенской Горке: именно в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых в декабре 1917 года впервые прошел съезд уральских комсомольцев, на котором они избрали своим лидером Римму Юровскую.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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