В Академическом районе до сих пор устраняют аварию, в магазинах подскочили продажи воды

В микрорайоне Академический продлили сроки устранения коммунальной аварии на сетях. Управляющая компания в смс-рассылке жителям сообщила, что горячая и холодная вода появится в домах не ранее 16.00. Люди могут набрать воду в комнате на первом этаже – они открыты в каждом подъезде. Но использовать такую воду можно только для бытовых нужд.

По словам местных жителей, дефицита бутилированной питьевой воды в магазинах нет, она продается по обычной цене. Горожане начали раскупать воду со вчерашнего вечера. Как говорят продавцы, с прилавков ушла уже двойная и тройная норма воды против обычного показателя. Сегодня утром почти во все магазины Академического завезли новые партии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.10.18

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