Тагильскому предпринимателю грозит колония за прописку мигрантов в сгоревшем доме

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело против местного жителя за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Мужчина прописал мигрантов в своем частном доме на улице Глеба Успенского. Но по этому адресу находились лишь развалины, так как жилище было уничтожено пожаром несколько лет назад.

Факт нарушения был установлен после жалобы в отдел полиции №17 Дзержинского района. Правоохранители установили, что собственник жилья – ранее не судимый 46-летний индивидуальный предприниматель. Его вызвали в полицейский участок для дачи объяснений. Мужчина сообщил, что действительно в данном доме недавно зарегистрировал двух своих близких родственников, но в реальности они проживали в съемных квартирах.

В действиях коммерсанта полиция выявила признаки состава преступления по статье 322.3 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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