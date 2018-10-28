Средний Урал завалит снегом

Уральские метеорологи сделали предупреждение о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки. Ночью и днем 29 октября в Свердловской области ожидается сильный снегопад. Специалисты прогнозируют установление временного снежного покрова и гололедицу на дорогах, есть опасность налипания мокрого снега на провода.

По данным уральского гидрометцентра, в понедельник ночная температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса Цельсия, днем установится на уровне -2…+3 градуса. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 16 м/с.

В следующие дни будет еще холоднее: температура опустится ниже нуля (до -8 ночью) и будет дуть сильный ветер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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