В Екатеринбурге прошел чемпионат по pole dance (ФОТО 18+)

В Екатеринбурге накануне вечером прошел открытый чемпионат по exotic pole dance ‒ это была финальная часть соревнований, участницами которых стали девушки, сумевшие пройти отборочные туры весной и летом.
Как передает корреспондент «Нового Дня», направление отличается от других видов танцев у шеста – здесь меньше спортивной составляющей, трюков и опасных прыжков, зато больше пластики и гибкости, собственно танца, а также артистизма участниц.
Жюри соревнований, которые прошли в субботу в Екатеринбурге, оценивало не только уровень выполнения элементов и связок, но и задумку и концепцию номеров – на сцене девушки появлялись в образах ‒ танцовщицы фламенко, японского самурая, бойца UFC, клоунессы и Дэдпула.
В категории «профессионалы» третье место досталось Елизавете Багадяж, второе ‒ Ирине Голубенко, а первое ‒ Анне Барминой.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 29.10.18
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