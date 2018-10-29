В Екатеринбурге прошел чемпионат по pole dance (ФОТО 18+)

В Екатеринбурге накануне вечером прошел открытый чемпионат по exotic pole dance ‒ это была финальная часть соревнований, участницами которых стали девушки, сумевшие пройти отборочные туры весной и летом.

Как передает корреспондент «Нового Дня», направление отличается от других видов танцев у шеста – здесь меньше спортивной составляющей, трюков и опасных прыжков, зато больше пластики и гибкости, собственно танца, а также артистизма участниц.

Жюри соревнований, которые прошли в субботу в Екатеринбурге, оценивало не только уровень выполнения элементов и связок, но и задумку и концепцию номеров – на сцене девушки появлялись в образах ‒ танцовщицы фламенко, японского самурая, бойца UFC, клоунессы и Дэдпула.

В категории «профессионалы» третье место досталось Елизавете Багадяж, второе ‒ Ирине Голубенко, а первое ‒ Анне Барминой.

Анна Бармина, первое место Анна Бармина Анна Бармина Анна Бармина Анна Бармина

Ирина Голубенко, второе место Ирина Голубенко Ирина Голубенко Ирина Голубенко Ирина Голубенко

Елизавета Багадяж, третье место

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.18

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