На Уктусе сгорел двухэтажный жилой дом – его тушили 47 пожарных (ФОТО)

Сильный пожар случился сегодня рано утром на улице Патриотов. Примерно в 3:30 загорелся частный двухэтажный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Прибывшие пожарные оперативно развернули на месте штаб, чтобы не допустить распространения огня на соседние дома. В 4:43 пожар удалось локализовать, в 7:18 открытое горение было полностью ликвидировано. В тушении участвовали 13 единиц пожарно-спасательной техники и 47 пожарных. Информации о пострадавших в ЧП нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. По данным службы спасения «Сова», хозяева дома в момент пожара находились на улице.

Сейчас причину происшествия устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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