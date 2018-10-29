В Свердловской области более 300 сотрудников пищеблоков школ и детсадов были носителями кишечной инфекции

Свердловские эпидемиологи подвели итоги массового обследования сотрудников пищеблоков в детских образовательных учреждений в связи с сезонным подъемом заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Проверку в сентябре прошли свыше 9,5 тысяч человек.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, среди обследованных сотрудников школьных столовых антиген ротавирусов был обнаружен у 49 человек, антиген норовирусов – у 71. Что касается работников пищеблоков детских садов, носителями ротавируса оказалось 63 сотрудника, норовируса – 135. Все сотрудники, у которых была обнаружена инфекция, отстранены от работы.

В ведомстве отметили, что каждый из этих работников мог стать причиной распространения инфекции в организованном детском коллективе. Поэтому с целью предупреждения вспышек кишечных болезней Роспотребнадзор рекомендовал главам муниципалитетов и образовательным учреждениям отправить на дообследование сотрудников пищеблоков, которые еще не прошли проверку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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