В Екатеринбурге разоблачен педофил, познакомившийся с мальчиком в соцсети

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, индивидуального предпринимателя, который обвиняется в преступлениях сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете, события, легшие в основу уголовного дела, происходили в период с мая по декабрь 2017 года. С подростком мужчина познакомился в одной из социальных сетей. Изобличить злоумышленника удалось только после того, как родители ребенка нашли в его телефоне переписку с неизвестным взрослым мужчиной. Задержан педофил был в декабре 2017 года. В ходе следствия проведено около 15 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, судебно-медицинские, компьютерно-технические, лингвистические. Допрошено свыше 30 свидетелей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщал «Новый День», растление ребенка через интернет только недавно стало считаться преступлением против половой неприкосновенности. Следователи в замешательстве: не наработана еще четкая система квалификации по соответствующим статьям УК РФ, сбора и закрепления доказательств. С другой стороны, дети неохотно рассказывают о преследованиях в Сети. Как понять, что ребенок общается с извращенцем и где искать помощи, рассказали год назад эксперты в пресс-центре РИА «Новый День». Специалисты подчеркивают: жертвой может стать любой школьник, у которого есть аккаунт в соцсетях. Не потому что он плохой, а потому что педофилы точно знают, как быстро посадить ребенка на крючок.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.10.18

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