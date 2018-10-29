Жителя Екатеринбурга осудили за покупку долларов, почти неотличимых от настоящих

Жителя Екатеринбурга Евгения Людмера осудили за попытку купить фальшивые доллары. За подделку мужчина заплатил около половины стоимости настоящих купюр.

Евгений Людмер, как установили в суде, нашел сайт, где предлагалось купить фальшивые доллары – продавец обещал, что купюры будут очень высокого качества, различного номинала и их доставит курьер. После чего екатеринбуржец зарегистрировался на сайте и после переписки с представителем фальшивомонетчиков договорился о покупке. Мужчина решил купить 15 подделок под 100 долларов, за что через терминал заплатил 695 долларов. 20 июля он получил посылку от курьера – в этот момент его и задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сегодня, мужчину осудили по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты». В ходе суда Людмер рассказал, что хотел потратить фальшивки во время отпуска. Ему дали 1 год лишения свободы в колонии общего режима. Материалы уголовного дела в отношении сбытчика поддельной иностранной валюты выделены в отдельное производство.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.10.18

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