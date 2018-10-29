В Сысерти нашли пропавшего подростка – он утонул

В Сысерти следователи разбираются в обстоятельствах гибели 14-летнего мальчика. Он пропал несколько дней назад в поселке Большой Исток, а сегодня днем тело было найдено в реке.

«Последний раз несовершеннолетнего видели катающимся на лодке по реке Исеть, так что одной из приоритетных версий исчезновения юноши стала его гибель на воде. Были начаты поисковые мероприятия, в итоге самые худшие предположения подтвердились – тело ребенка днем 29 октября было найдено в реке Исеть в районе города Арамили», ‒ сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как полагают следователи, смерть, скорее всего, не была криминальной. Первоначальный осмотр тела не выявил телесных повреждений, но точную причину гибели мальчика установят судмедэксперты.

Екатеринбург, Елена Сычева

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