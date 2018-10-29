Бизнес-чёс под вывеской «Людей дела»: представитель сайентологов едет на Урал обменивать чувственные стихи на деньги доверчивых граждан

В Екатеринбург едет очередной гуру успеха во всем, обещающий гражданам в обмен на внушительный взнос советы из серии «как стать миллиардером, быстро». Анонсированы – чувственные стихи, театральные сцены и разъяснительные беседы. На поверку – очередной проект сайентологов, сообщество которых аттестуют обычно как секту.

Судя по письмам, которыми уже несколько дней спамят ящики СМИ, в начале ноября бизнес-тренер с опасной фамилией Кусакин и богатырским именем Илья незадорого объяснит екатеринбуржцам как правильно жить и зарабатывать на жизнь.

Пока, как отмечают наблюдатели, заявленное действо напоминает старую схему из 2000-х: «Клиенту обещали: я научу тебя, как зарабатывать в интернете, пришлите 10 баксов и получите рецепт. По итогам оплаты человек получал как бы рекомендацию – грести деньги лопатой посредством интернет-консультаций. По сути же ему отвечали: ты деньги прислал, я заработал, вот так и можно зарабатывать в Интернете. Забавно и цинично, зато работает».

Сейчас все обставляется более торжественно и солидно, однако сути не меняет. Мегагуру, колесящий по городам и весям и обещающий за небольшие деньги научить всех желающих становиться богатыми и успешными. Казалось бы, причем тут, сайентология. Но обо всем по порядку.

«Федеральный Проект «Люди Дела», и Илья Кусакин который является обладателем Премии ТАСС за самое полезное СМИ в Интернете в 2017 году – собственно говоря, передачу «Люди Дела», приезжает в Екатеринбург с одноименным Обучающим Шоу, в рамках Тура по самым крупным бизнес-городам России.

Лучшие Бизнесмены, Топ Менеджеры и Профессионалы-Ремесленники строящие свою карьеру, компанию или личный бренд – соберутся в одном месте (ККТ «Космос») на длинный 1 день – в где с утра до позднего вечера будут проходить лекции по самым Актуальным на сегодня темам в Маркетинге, Построении Команды и Трендам в мире Бизнеса. Все эти лекции будут украшены демонстрационными театральными сценами, чувственными Стихотворениями и Эмоциональными Музыкальными Композициями – все в исполнении представителя новой Школы бизнес Коучей, бизнес-архитектора участвовавшего в построении таких компаний как Black Star, World Class, 1C: Первый Бит, Фабрика Мебели 8 Марта», – спамят почтовые ящики средств массовой информации представители супер Кусакина.

Вместе с тем, первые же попытки проверить информацию о мегагуру (по премии ТАСС, в отношении этого персонажа, кстати, абсолютный медиавакуум) получают довольно любопытное продолжение – тут всплывает неожиданно скандальное шоу «Спарта» и – внезапно – Рон Хаббард.

«Многие наверняка слышали о «волшебном» тренинге «Спарта», который продвигает бессменный лидер проекта Антон Бритва», – пишет интернет-расследователь Ланфей, заинтересовавшийся личностями бизнес-тренеров. – На этом тренинге буквально за пару дней из «мужчинок» обещают сделать альфа-самцов с целью в жизни и несгибаемым стержнем (внутренним, разумеется). Отзывы о самом тренинге противоречивые, тут каждый пусть делает свои выводы, но всегда было интересно, а кого же сам Антон Бритва считает своим наставником? Поиск выдал любопытное. 27 декабря на своей стене в синей социальной сети господин Бритва публикует пост следующего содержания: «Заехал в гости в офис к дорогому другу и наставнику @ilyakusakin Обсудили вопрос, связанные с мотивацией персонала и ответственностью собственника».

Так кто же этот самый Илья Кусакин?

Вот что выдал «Гугл»: «Исполнительный директор и совладелец компании BusinessForward, спикер, консультант WISE».

Ищем дальше. Компания BusinessForward, судя по полученным результатам поиска, двигает учение некоего Р. Хаббарда, который является основателем сайентологии. Поисковики предлагают мощнейшую подборку для чтения по запросу «BusinessForward секта», «BusinessForward сайентология». WISE вообще означает World Institute of Scientology Enterprises – Всемирный институт сайентологических организаций. О деятельности этих организаций опять же масса отзывов в сети, каждый может посмотреть и проанализировать сам», – отмечает Ланфей.

Остается добавить, что если неуемное любопытство, наличие свободного времени и желание потратить часть кровных ассигнаций кого-то все-таки подвигнет посетить кусакинский тренинг, то журналисты агентства готовы к общению с героем. А вдруг личные впечатления участника (и, возможно, жертвы) этого тренинга все-таки заставят Кусакина и иже с ним сменить сферу деятельности и заняться чем-то более вменяемым.

Екатеринбург, Святослав Булгарин

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