Обвиняемые по делу о контрабанде наркотиков по почте отправятся в колонию на долгие годы (ФОТО)

В свердловской областном суде вынесен приговор по делу о контрабанде наркотиков из США и Германии. На скамье подсудимых оказались трое уральцев: Василий Иванов, Аксель Борисов и Антон Лобанов. По данным следствия, мужчины были членами организованной преступной группы и пытались получить партию наркотиков по почте. Подсудимые были явно не в восторге от того, что на заседании присутствовала пресса, – они сидели в капюшонах и закрывали лица от камер документами и руками.

Как передает корреспондент «Нового Дня», на заседании судья сообщил, что посылки с наркотиками доставлялись по почте в коробках из-под пазлов. В итоге после задержания участников банды у них было изъяло более 5 кг синтетических наркотиков (МДМА), 250 граммов кокаина, которые прибыли из Германии, и 125 граммов марихуаны из США.

Посылки с наркотиками, присланные из Германии и США, изъяты. Судя по материалам дела, с неизвестными лицами, отправлявшими посылки с наркотиками, организатор группы расплачивался биткоинами. Главарь ОПГ, которого подсудимые в своих показаниях называют Полтос, пока не пойман. По данным материалов дела, организатор группы начал работать с Ивановым, который после вовлек Лобанова и Борисова. В сентябре того же года Аксель Борисов занял должность гендиректора в ООО «Энигма-графика», приобретя право действовать от имени данного юридического лица. Тем временем, организатор группы приобрел и передал участникам печати и учредительные документы двух других фирм. По данным следствия, главарь ОПГ сообщал Иванову о том, что посылка с «товаром» прибыла в почтовое отделение. Тот передавал информацию Лобанову, который в дальнейшем от имени юридического лица направлял на электронную почту ООО «Энигма-графика» заявку о необходимости получения посылки. Судя по материалам дела, в дальнейшем Борисов отправлялся с доверенностью в почтовое отделение для получения посылки.

Следствие выявило десять преступных эпизодов. Задержали молодых людей в августе прошлого года. Поначалу подсудимые пытались избежать суда, изображая из себя невменяемых. Но экспертиза аттестовала их как лиц, способных нести уголовную ответственность.

По решению суда мужчины получили внушительные сроки. Иванова приговорили к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Лобанова и Борисова суд приговорил к 16 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Екатеринбург, служба информации

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