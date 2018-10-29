В УрГУПС отметили День первокурсника: викинги, драконы, дядя Федор, Аладдин и многие другие (ФОТО)

В актовом зале Уральского государственного университета путей сообщения прошел первый значимый праздник новоиспеченных студентов – День первокурсника. Недавние абитуриенты, постепенно вливающиеся в большую студенческую семью и только начинающие постигать университетскую науку, на протяжении двух месяцев усердно готовились к церемонии посвящения в студенты, чтобы показать свои таланты.

Как сообщает пресс-служба вуза, с напутственными словами обратились к первокурсникам первый проректор Евгений Азаров и приглашенные гости, пожелав с честью нести высокое звание студента УрГУПС. Много теплых слов прозвучало о дружбе и студенческом братстве, об огромных возможностях университета в реализации самых смелых идей и проектов.

Самое интересное началось после официальной части. Шесть фееричных шоу представили шесть факультетов университета. Увлекательные выступления, в которых блистали первокурсники, сменялись, словно кадры из кино. Не верилось, что это не профессиональные артисты, а обычные ребята, которым просто нравится петь и танцевать.

Вот на сцене пародия на телевизионное шоу – «Давай зачислимся». Главная героиня сюжета – первокурсница Надя, которая пытается определиться не с мужем, а с будущей профессией. А вот появилась целая армия викингов, и зазвучала вечная тема добра и зла. И, конечно, побеждает добро.

Не обошлось и без сказочных мультяшных персонажей: на сцене ожили современные анимационные герои из полнометражного фильма «Как приручить дракона», а также персонажи мультфильмов со стажем, например «Трое из Простоквашино» или «Аладдин».

Это была настоящая первоклассная творческая битва талантов. В зале царила оживленная атмосфера: буйство красок и светомузыка, улыбки, горящие глаза, море оваций, громкий смех, искреннее восхищение. Первокурсники выложились по полной программе. Прекрасные вокальные номера, зажигательные флешмобы, веселые сценки и даже мини-спектакли, песни под электронную гитару поразили всех зрителей.

«Творческие ребята приходят в наш университет. Очень отрадно, что у нас есть такая преемственность поколений: первый курс будет продолжать лучшие традиции, заложенные выпускниками, и представлять наш вуз на всероссийском, международном уровне. Мы сейчас отбираем звездочек, которые будут сиять на нашем небосклоне», – делится впечатлениями начальник управления по воспитательной и внеучебной работе УрГУПС Елена Романова.

Кульминацией праздника стало награждение победителей. Лучшими в этот раз оказались студенты факультета управления процессами перевозок, показавшие выступление со своим уникальным сюжетом, не имеющим аналогов. «Серебро» досталось электромеханикам, «бронза» – экономистам.

Екатеринбург, служба информации

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