В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться у резиденции губернатора

В Екатеринбурге запретят парковку около резиденции губернатора. Это необходимо для «увеличения пропускной способности», как объясняют в мэрии.

С декабря 2018 года еще на двух улицах в центре Екатеринбурга появятся знаки, запрещающие парковку. «Для обеспечения безопасности движения и увеличения пропускной способности городской улично-дорожной сети в декабре 2018 года соответствующие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на участке улицы Горького (от переулка Почтового до улицы Первомайской) и в переулке Почтовом (от улицы Горького до улицы Толмачева)», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Отметим, это улицы, расположенные вокруг резиденции губернатора, причем переулок Почтовый до улицы Горького проходит по территории резиденции, то есть и там, видимо, парковка запрещена. В администрации города указывают, что знаки поставят «в связи с предписаниями ГИБДД и с учетом обращений граждан». О каких гражданах идет речь, не указывается.

Добавим, выезд от резиденции губернатора проходит по узкому и короткому переулку Почтовому на четырехполосную улицу Толмачева. По логике организации дорожного движения кажется, что прилегающий переулок должен быть второстепенным, однако в реальности второстепенной сделали улицу Толмачева – заметная часть автомобилистов уверена, что здравый смысл пришлось принести в жертву губернаторским кортежам.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.10.18

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