На время ноябрьских праздников изменится график движения электричек

В период общероссийских выходных и праздничных дней с 3 по 6 ноября 2018 года на СвЖД частично изменяется порядок курсирования городской электрички, а также скорых пригородных поездов «Ласточка» в направлении Нижнего Тагила (Кушвы) и Кузино (Шали).

Как сообщили в СвЖД, в воскресенье, 4 ноября, поезда будут следовать по графику субботы; в понедельник, 5 ноября, – по графику воскресенья, во вторник, 6 ноября, – по графику понедельника. Изменения коснутся скорых пригородных поездов «Ласточка» сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург отправлением в 06:01, в 07:36 и в 15:12 (здесь и далее время местное), Екатеринбург – Нижний Тагил отправлением в 19:03, Екатеринбург – Кушва отправлением в 19:03, Кушва – Екатеринбург отправлением в 06:05, Екатеринбург – Кузино отправлением в 17:52, Кузино – Екатеринбург отправлением в 05:44, Шаля – Екатеринбург отправлением в 04:41, Екатеринбург – Шаля отправлением в 17:52.

В связи с тем, что 5 ноября (понедельник) будет дополнительным выходным, в этот день отменяются рейсы городского электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212), курсирующего только по рабочим дням.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.10.18

Тагильчане снова жалуются на ядовитые водоросли в водохранилище ‒ «лечить» водоем никто не торопится. / Центральный стадион закрывают на зиму – ФК «Урал» будет доигрывать матчи на Уралмаше. / В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться у резиденции губернатора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»