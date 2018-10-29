российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 октября 2018, 19:41 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Суд оштрафовал «Союз Святого Иоанна Воина» за нарушение пожарной безопасности

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 150 тысяч рублей компанию «Союз Святого Иоанна Воина», которой принадлежит сеть магазинов «Верный». В одной из торговых точек летом этого года были выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности.

Речь идет о супермаркете, расположенном в торговом центре Baku Plaza на улице Сулимова. В помещении магазина были узкие эвакуационные проходы, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация в подсобке, в коридоре допускалась складирование различных материалов.

«Данные нарушения стали основанием для составления протокола об административных правонарушениях и привлечения юридического лица ООО «Союз Святого Иоанна Воина» к административной ответственности по ч.1 ст. 204 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Организация пыталась обжаловать решение суда первой инстанции. Однако областной суд не нашел оснований для отмены штрафа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.10.18

Источник: у Марчевского отобрали фестиваль клоунов, сотрудники цирка ждут увольнений. / Репутация или кошелёк? Жильцы дома, который хотят снести ради филармонии, написали письмо в бюро Захи Хадид. / На время ноябрьских праздников изменится график движения электричек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,

Новости партнеров