Суд оштрафовал «Союз Святого Иоанна Воина» за нарушение пожарной безопасности

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 150 тысяч рублей компанию «Союз Святого Иоанна Воина», которой принадлежит сеть магазинов «Верный». В одной из торговых точек летом этого года были выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности.

Речь идет о супермаркете, расположенном в торговом центре Baku Plaza на улице Сулимова. В помещении магазина были узкие эвакуационные проходы, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация в подсобке, в коридоре допускалась складирование различных материалов.

«Данные нарушения стали основанием для составления протокола об административных правонарушениях и привлечения юридического лица ООО «Союз Святого Иоанна Воина» к административной ответственности по ч.1 ст. 204 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Организация пыталась обжаловать решение суда первой инстанции. Однако областной суд не нашел оснований для отмены штрафа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.10.18

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